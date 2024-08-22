В России на маркетплейсах обнаружили сотни БАД с запрещенными веществами

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 препаратов с биологически активными добавками, которые входят в перечень наркотических средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование организации.

«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества: ашваганда (аитания снотворная) – запрещена к использованию в БАД, якорцы стелящиеся (tribulus terestis) – лекарственное средство, эфедра – рецептурное лекарственное средство, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (Кокаиновый куст)», – говорится в статье.

За реализацию листьев коки и кава-кава в России предусмотрена уголовная ответственность, так как они входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю.

Кроме того, специалисты Роскачества выявили и другие нарушения. Одно из самых распространенных – продажа БАД без свидетельства о государственной регистрации. Большинство таких товаров продавались в категориях «Добавки пищевые», «Спортивное питание», «Лечебное питание», «Экстракт пищевой растительный», «Жиросжигатель», «Предтренировочный комплекс», «Профилактическое средство» и другие.

Кроме этого, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ, что делает препарат небезопасными, так как может привести к передозировке.

Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров были заблокированы. Организация планирует вынести вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи товаров, выдаваемых за БАД, на рассмотрение государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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