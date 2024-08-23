Роспотребнадзор выявил пестициды в чае популярных брендов

Роспотребнадзор выявил пестициды в чае крупных брендов и выдал предостережения компаниям. Сами производители утверждают, что их продукция безопасна, а российские нормативы давно устарели.

От российских производителей чая потребовали разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану. Ведомство выдало предостережения крупным компаниям из-за обнаружения определенных веществ. Для некоторых фирм это является уже не первым нарушением.

Общественники считают, что производители и импортеры должны организовать все необходимые экспертизы и определить допустимость тех или иных веществ в чае и иной сельхозпродукции. Пестициды потенциально вредны для человека, и степень их токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов. Наиболее чувствительны к пестицидам дети, подростки, пожилые люди, а также люди с ослабленным организмом.

Сами участники рынка опровергают наличие пестицидов в своей продукции, по мнению некоторых из них, российские нормативы давно устарели и требуют корректировки. Сегодня в РФ нормированы только чуть более 30 пестицидов, многие из которых во всем мире уже не используются, однако при выращивании чая используются новые вещества, на которые в России не установлены нормы остаточного количества – следовательно, наличие их в чае, который представлен на отечественном рынке, недопустимо. В то же время постоянному обязательному контролю подвергаются два пестицида, которые 20 лет не используются при выращивании чая.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube