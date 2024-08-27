В России резко подорожали автомобильные аптечки

В России за год стоимость автомобильной аптечки выросла почти на треть. Подорожание обусловлено ростом спроса, связанным с вступлением в силу нового приказа Минздрава.

Цена автомобильной аптечки в России выросла в среднем на 28%, об этом свидетельствуют данные крупнейшего оператора фискальных данных в стране «Платформы ОФД». Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов, передает РБК.

«В 2024 году в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 руб. Это на 28% выше, чем в то же время в прошлом году. При покупке онлайн медианная цена составила 452 руб. – на 18% больше, чем в августе 2023 года», – говорится в статье.

Эксперты объяснили рост спроса на автоаптечки в августе предстоящим вступлением в силу нового приказа Минздрава. Изменения для водителей вступят в силу с 1 сентября 2024 года. В обновленный состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.

В обязательном наличии аптечки в автомобиле нет необходимости с 1 марта 2023 года. В настоящее время требование носит исключительно рекомендательный характер.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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