Недостаток клетчатки резко повышает риск онкозаболеваний

Недостаток клетчатки является причиной 12 процентов случаев колоректального рака как у мужчин, так и у женщин в возрасте до 50 лет. Таковы данные большого исследования, которое проводили врачи в США.

Для профилактики онкозаболеваний взрослому человеку рекомендуют употреблять 25-30 граммов клетчатки в день – и брать ее из пищи, а не из БАДов.

Кроме колоректарльного рака, несбалансированное питание повышает на 30 процентов риск развития у мужчин рака горла и полости рта.

Статистика также говорит о том, что около 13 процентов случаев рака прямой и толстой кишки могут быть вызваны употреблением обработанного мяса, такого как колбаса, бекон и хот-доги. Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники, показало, что соединения, связанные с переработанным мясом, называемые метаболитами, содержатся в более высоких концентрациях у молодых людей с колоректальным раком.

Руководитель этого исследования, доктор Сунил Камат, пояснил, что метаболиты, вероятно, помогают питать раковые клетки и вовлекать в онкопроцесс нормальные клетки. Это заставляет опухоли расти, лишая здоровые клетки необходимой энергии для поддержания нормальных функций.

Однако пока неясно, почему у более молодых людей с тем же заболеванием уровень этих метаболитов ниже, чем у пожилых.

Клетчатка необходима для нескольких пищеварительных функций. К ним относятся увеличение объема стула, чтобы он легче проходил, и предотвращение задержки канцерогенных химикатов в толстой и прямой кишке.

Исследования Университета штата Огайо также показывают, что диеты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара могут «ускорить старение» клеток, делая их более уязвимыми для рака.

Для того, чтобы сохранять здоровье, врачи рекомендуют есть побольше груш, клубнику и авокадо, а также в цельнозерновые продукты, например, овес.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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