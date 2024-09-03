Торты, чипсы и бугреры могут навредить здоровью всего за три недели

Исследования показывают, что чрезмерное употребление тортов, чипсов и бургеров может начать наносить вред вашему организму всего за три недели.

Исследование Оксфордского университета показало, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров опасны для сердца, даже если люди не набирают вес.

В ходе испытаний одной группе людей было предложено соблюдать диету с высоким содержанием насыщенных или полиненасыщенных жиров, а другой группе было предложено употреблять в пищу продукты, содержащие более полезные полиненасыщенные жиры, такие как жирная рыба и орехи, в течение 24 дней.

В конечном итоге ни одна из групп не набрала вес, однако у тех, кто потреблял больше насыщенных жиров, наблюдалось резкое ухудшение основных показателей здоровья, а результаты сканирования были связаны с повышенным риском сердечных заболеваний.

У них также на 20 процентов увеличилось количество жира, хранящегося в печени, что повысило риск развития диабета 2 типа, а уровень общего и «плохого» холестерина вырос примерно на 10 процентов.

Напротив, у тех, чье питание содержало большое количество полиненасыщенных жиров, здоровье значительно улучшилось.

У них наблюдалось снижение общего уровня холестерина в крови и уровня «плохого» холестерина примерно на 10 процентов, а также увеличение энергетических запасов в сердечной мышце.

Никола Срнич, ведущий исследователь из Оксфордского университета, сказал: «Важен тип жира, а не его количество. Интересно, что изменения можно увидеть такие изменения так быстро, всего за три недели. В случае рациона с высоким содержанием насыщенных жиров мы просили людей увеличить потребление масла, цельножирных молочных продуктов, тортов и пирожных. В рационе с высоким содержанием полиненасыщенных жиров преобладают жиры из рыбы, некоторых растительных масел, а также некоторых орехов и семян.

«Результаты показывают, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров может негативно влиять на факторы риска сердечнососудистых заболеваний, даже если человек не набирает вес. С другой стороны, мы наблюдали защитный эффект, если человек придерживался диеты с высоким содержанием полиненасыщенных жиров».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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