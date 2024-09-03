Ученые установили, как опухоль поддерживает свои жизненные процессы.

Белок p62 играет центральную роль, решающего игрока в молекулярном механизме, способном поддерживать жизненно важные процессы опухолевой клетки, включая метастазирование.

Новый белок был идентифицирован международной группой исследователей, которую координировал Стефано Сантагуида, руководитель группы отделения экспериментальной онкологии Европейского института онкологии и профессор молекулярной биологии Миланского университета, и исследование попало на обложку журнала Science. . Исследование поддерживается Фондом исследований рака Airc и Фондом Cariplo.

Научное исследование говорит, что все начинается с хромосомной нестабильности – одного из признаков, характеризующего большинство опухолевых клеток и заключающегося в высокой частоте ошибок разделения хромосом в дочерних клетках при клеточном делении.

Эта нестабильность создает ситуацию клеточного хаоса, который способствует «анархическим» программам опухолевых клеток, включая бесконечное самовоспроизведение и выживание при внешних атаках. Другим последствием хромосомной нестабильности является образование микроядер – аномальных структур, расположенных за пределами первичного ядра клетки и способных индуцировать дисрегуляцию хромосом и катализировать клеточный хаос. Однако оболочка этих микроструктур очень хрупкая и часто дефектная, поэтому содержащаяся в них ДНК недостаточно защищена; действительно, он часто подвергается воздействию цитоплазмы и получает стойкое повреждение, что создает среду, благоприятную для развития опухоли. P62 – это многозадачный белок с множеством функций, но он никогда ранее не был связан с хромосомной нестабильностью. В частности, «посредством выявления сложных клеточных механизмов мы продемонстрировали, что р62 подавляет действие «восстановителей» ядерной оболочки микроядра. Последнее, оставшись беззащитным, разрушается, оставляя содержащиеся в нем хромосомы на милость хаоса. «Хромосомная нестабильность увеличивается, и опухолевые клетки получают больше преимуществ, становятся сильнее, растут, защищаются от лекарств и мигрируют внутри организма», – объясняет Сантагуида. Это открытие имеет «четкое подтверждение в клинической практике, поскольку, как показывают анализы, опухоли, характеризующиеся хромосомной нестабильностью и высоким уровнем р62, имеют худший прогноз. Таким образом, белок р62 теперь можно считать прогностическим маркером и важной мишенью в лечении.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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