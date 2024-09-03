Обычная еда содержит 11 тысяч бактерий и грибов

Раскрыт микробиом, обнаруженный в пище, которую мы едим: анализ более 2500 продуктов питания из 50 стран позволил идентифицировать почти 11 000 бактерий и грибов (половина из которых принадлежит к ранее неизвестным видам), которые в конечном итоге составляют часть нашего организма и содержатся в кишечной флоре.

Открытие опубликовано в журнале Cell международной исследовательской группой, координируемой кафедрой Сибио Университета Тренто, и может иметь важные последствия не только для здоровья человека, но и для улучшения сохранения продуктов питания и даже для сертификации их происхождения.

«Это крупнейшее исследование микробов в продуктах питания, когда-либо проводившееся», – говорит Никола Сегата, компьютерный микробиолог из Университета Тренто и Европейского института онкологии (IEO) в Милане.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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