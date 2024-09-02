Ученые призывают есть зелень, ягоды и бобовые, чтобы сохранить ментальное здоровье

Исследования показали, что две диеты, в частности средиземноморская и диета MIND (похожая на средиземноморскую, но с меньшим содержанием продуктов животного происхождения), могут обеспечить некоторую защиту от снижения когнитивных функций в зрелости и старости.

Для ментального здоровья также необходимо употреблять необработанные продукты, растения и семена, а также избегать или ограничивать употребление алкоголя.

Как говорят исследования, фрукты и овощи очень важны из-за содержащихся в них антиоксидантов и витамина С.

Одно из исследований, проведенных в США в прошлом году, показало, что у людей, которые придерживались диеты MIND и отдавали предпочтение зеленым листовым овощам, таким как шпинат и капуста, в мозге могло быть меньше белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

В опубликованном в журнале Neurology исследовании говорится, что у тех, кто съедал семь или более порций зелени в неделю, уровень вредных мозговых бляшек был таким, что они были почти на 19 лет моложе, чем люди, которые ели зелени мало.

Цельное зерно, а также бобовые, такие как чечевица и соя, также, по-видимому, полезны для здоровья сердца и когнитивных функций.

Оливковое масло, основной компонент средиземноморской диеты и диеты MIND, также оказалось тесно связано со здоровым когнитивным старением.

Исследование, проведенное в 2022 году с участием более 92 000 взрослых американцев, показало, что более высокое потребление оливкового масла связано со снижением риска смерти от нейродегенеративных заболеваний на 29 процентов.

Кроме того, ментальное здоровье сохранялось лучше у тех, кто не пил алкоголь. Исследования показывают, что это вредно для мозга, а также показывают, что у людей, которые много пьют, гораздо выше вероятность развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте, чем у тех, кто пьет меньше.

Многие молодые люди считают, что напиваться – это нормально, но чем раньше вы начнете умерять потребление алкоголя, тем лучше себя будет ощущать человек в старости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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