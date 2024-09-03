Ученые вырастили в лаборатории стволовые клетки, похожие на человеческие

Группа ученых из Детского научно-исследовательского института Мердока создала в лабораторных условиях стволовые клетки крови, которые похожи на человеческие. При этом, данные клетки способны выживать и за пределами чашки Петри.

По словам исследователей, клинические испытания на людях пройдут примерно через пять лет.

Как сообщает Daily Mail, данное открытие породило надежды на успешное лечение для людей с лейкемией, серьезными заболеваниями крови и детей с опухолями, которым требуется интенсивная химиотерапия.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Biotechnology.

Ученые, принимавшие участие к эксперименте по выращиванию стволовых клеток, говорят, что исследования на животных пока «не идеальны». Но после доработки технологии планируется, что методы лечения будут базироваться на взятии образца кожи, крови или волос пациента, перепрограммировании его клеток и последующую их передачу обратно пациенту.

«Стволовые клетки крови, которые мы создадим в чашке Петри, будут идеально подходить пациенту, поэтому у него не возникнет множества побочных эффектов. Мы надеемся, что лечение действительно будет успешным, выздоровление будет очень успешным, и пациенты смогут вернуться к нормальной жизни очень, очень быстро», – отмечают представители исследовательской группы.

Новая технология – не лекарство, а важная часть лечения пациентов без необходимости подавлять иммунную систему.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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