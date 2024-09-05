Уровень холестерина в крови не является основным маркером риска инсульта и инфаркта – исследование

Уровень холестерина не является для женщин основным показателем риска сердечного приступа и инсульта. Об этом говорится в новом исследовании, в котором приняли участие 28 000 американских женщин в возрасте около 45 лет.

Вместе с тем, высокий уровень вещества, называемого высокочувствительным С-реактивным белком (hsCRP), обнаруженный в высоких концентрациях в анализе крови, может быть лучшим индикатором опасного уровня воспаления в организме.

Эксперты из больницы Brigham and Women's Hospital в Бостоне обнаружили, что у женщин с высоким уровнем hsCRP на 70 процентов выше риск возникновения серьезных сердечнососудистых заболеваний, таких как сердечный приступ.

Для сравнения, у людей с более высоким уровнем «плохого» холестерина риск был выше всего на 36 процентов.

Они также проверили другой фактор, называемый липопротеином(а) – тип жира в крови, который определяется генами человека, и обнаружили, что его высокий уровень связан с повышением риска на 33 процента.

Однако эксперты подчеркнули, что hsCRP, являясь более значимым индикатором серьезных заболеваний сердца, не означает, что людям следует игнорировать уровень холестерина.

Представляя свои выводы на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Лондоне и публикуя их в журнале New England Journal of Medicine, авторы заявили, что у женщин с повышенным уровнем всех трех веществ риск возникновения серьезных неблагоприятных сердечнососудистых событий, таких как сердечная недостаточность, в 2,6 раза выше.

Результаты оказались еще более драматичными при рассмотрении инсульта: у женщин с повышенным уровнем этих трех веществ риск такого опасного для жизни события в течение следующих 30 лет был в 3,7 раза выше, чем у тех, у кого таких показателей не было.

Результаты нового исследования были основаны на анализах крови, измеряющих три фактора у женщин в возрасте 45 лет, которые наблюдались с 1993 года.

Джули Беринг, эпидемиолог из Бригама и соавтор нового исследования, заявила, что результаты должны стать «тревожным звонком» как для врачей, так и для женщин.

«Ждать, пока женщинам исполнится 60 или 70 лет, чтобы начать профилактику инфарктов и инсультов, – это путь к провалу», – сказала она.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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