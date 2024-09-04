Рак мозга и телефон никак не связаны – ВОЗ

Ученые провели исследования влияния телефонов на развитие рака мозга по заказу ВОЗ. Связи между болезнью и современными технологиями установить не удалось.

Как сообщает Daily Mail, на протяжении десятилетий существовали опасения по поводу излучения, испускаемого мобильными устройствами, а в 2011 году онкологическое агентство ВОЗ объявило его потенциальным канцерогеном для людей.

Однако новый обзор, основанный на десятках исследований, проведенных на протяжении последних 30 лет, не обнаружил никакой связи между использованием мобильных телефонов и раком, даже среди людей, которые проводят весь день, разговаривая по телефону.

Кен Карипидис, ведущий автор обзора, сказал, что результаты «весьма обнадеживают», особенно с учетом того, что использование мобильных телефонов «резко возросло».

Карипидис, работающий в австралийском управлении по радиационной и ядерной защите, добавил: «Рост заболеваемости раком мозга не зафиксирован».

Группа экспертов рассмотрела вопрос о наличии связи между раком мозга и слюнных желез, лейкемией и воздействием радиоволн, обычно используемых в беспроводных технологиях, таких как мобильные телефоны, телевизоры и радионяни.

Окончательный анализ включал 63 исследования за 1994-2022 годы, оцененные 11 исследователями из 10 стран, включая австралийский правительственный орган по радиационной защите.

Обзор показал, что, несмотря на огромный рост использования беспроводных технологий, столь же значительного увеличения заболеваемости раком не произошло.

Это утверждение справедливо даже для людей, которые часто совершают длительные телефонные звонки, или тех, кто пользуется мобильными телефонами более десяти лет.

Соавтор Марк Элвуд, профессор эпидемиологии рака в Университете Окленда, Новая Зеландия, сказал: «Ни один из основных изученных вопросов не выявил повышенных рисков».

Обзор следует за другими аналогичными работами. ВОЗ и другие международные органы здравоохранения ранее заявляли, что нет окончательных доказательств неблагоприятного воздействия на здоровье излучения, используемого мобильными телефонами, но призвали к проведению дополнительных исследований.

В настоящее время Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицирует телефон как «возможно канцерогенный».

Консультативная группа ВОЗ призвала как можно скорее пересмотреть классификацию беспроводного излучения с учетом новых данных, полученных с момента последней оценки в 2011 году.

Оценка ВОЗ будет опубликована в первом квартале следующего года.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube