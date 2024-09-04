В Сингапуре выявлен новый штамм опасного грибка

Группа исследователей из Сингапура идентифицировала новый штамм грибка Candida auris (C. auris). Это высокоустойчивый и трансмиссивный патоген, обычно связанный с больничной средой.

Сообщает, что это новый вариант, шестой в мире. Он был обнаружен у пациента, не совершавшего недавно поездок за границу, что позволяет предположить возможное местное распространение.

Candida auris представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения, особенно для пациентов с ослабленным иммунитетом. Его способность противостоять противогрибковому лечению и быстро распространяться в больничных условиях делает его особенно опасным для больниц и больных.

Обнаружение нового штамма подчеркивает важность постоянного наблюдения и эффективных стратегий сдерживания. В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально классифицировала Candida auris как одну из самых серьезных угроз общественному здравоохранению во всем мире. Кандида, устойчивая к лекарствам, активно распространяется в больницах по всему миру, создавая риск серьезных инфекций, что еще раз подчеркивает важность контроля за грибком на международном уровне.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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