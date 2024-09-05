Способность адаптироваться к трудностям может способствовать долголетию

Наличие способности адаптироваться к трудностям и адекватно реагировать на них может способствовать долголетию. Об этом говорится в статье в издании BMJ Mental Health. В нем говорится, что способность противостоять трудным обстоятельствам и событиям жизни и адаптироваться к ним в пожилом возрасте приводит к более низкому риску смерти (а для наиболее устойчивых риск снижается даже в два раза). Таким образом, людям в среднем и пожилом возрасте очень важно активно развивать и укреплять свою психическую устойчивость.

Исследование проводилось в Университете Сунь Ятсена в Шэньчжэне, Китай.

В пожилом возрасте хорошие адаптивные навыки могут помочь компенсировать негативное воздействие хронических заболеваний и, как следствие, инвалидность. Исследователи изучили исследование здравоохранения и пенсионного обеспечения США (HRS), долгосрочное репрезентативное исследование взрослых американцев в возрасте 50 лет и старше. За участниками наблюдают каждые 2 года.

Эксперты проанализировали данные, относящиеся в общей сложности к 10 569 участникам со средним возрастом 66 лет. За средний 12-летний период наблюдения умерло 3489 человек.

Исследователи обнаружили, что те, кто продемонстрировал большую психическую устойчивость (оценивается по шкале от 0 до 12, включающей такие качества, как настойчивость, спокойствие, самодостаточность и осознание того, что с некоторыми переживаниями приходится справляться в одиночку), имели меньший риск смерти по любой причине. Чем выше показатель устойчивости, тем ниже риск смерти.

Шансы на выживание в течение 10 лет составляли 61% для людей с самой низкой устойчивостью и возрастали до 72% и 79% для групп промежуточной устойчивости и 84% для людей с наибольшей психической устойчивостью.

Таким образом, у тех, кто был наиболее устойчивым, вероятность умереть в ближайшие 10 лет была на 53% ниже, чем у тех, кто был наименее устойчивым. «Результаты подчеркивают потенциальную эффективность вмешательств, направленных на повышение психологической устойчивости для снижения рисков смертности», – заключают авторы.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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