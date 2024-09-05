В Роспотребнадзоре оценили ущерб от оспы обезьян и лихорадки денге

Другие инфекционные заболевания, такие как лихорадка денге, наносят гораздо больше урона, чем оспа обезьян. Об этом заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. «Вместе с тем, мы видим, что ситуация с этим заболеванием не столь угрожающая в глобальном масштабе. Всего с 2022 года, когда начался учет, зарегистрировано 102 тысячи случаев болезни, при этом пик заболеваемости приходился на июль 2022 года», – сказал Смоленский на полях Восточного экономического форума.

Значительно больший урон здоровью в мире и в частности в Юго-Восточной Азии наносят другие инфекционные заболевания, в частности, лихорадка денге. Она сегодня является наиболее быстро распространяющимся вирусным заболеванием. С 2000 года в мире зафиксирован десятикратный рост случаев заболеваемости – с 500 тысяч до 5 млн в год. Лихорадка денге распространяется на новые территории и наносит ущерб не только здоровью, но и социально-экономическому развитию государств, пояснил замглавы Роспотребнадзора.

Кроме того, другими угрозами являются высокопатогенный грипп, который особенно актуален для Юго-Восточной Азии, а также холера.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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