Во всем мире растут риски заболеваемости холерой. В 2023 году число случаев холеры во всем мире увеличилось на 13%, а смертность – на 71% по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году от предотвратимой и легко излечимой болезни умерло более 4000 человек. Об этом свидетельствуют новые глобальные статистические данные Всемирной организации здравоохранения.

Предварительные данные показывают, что кризис продолжится и в 2024 году: 22 страны сообщают об активных вспышках холеры, в общей сложности на 22 августа зарегистрировано 342 800 случаев заболевания и 2400 смертей на всех континентах.

Холера – это острая кишечная инфекция, которая распространяется через зараженные продукты питания и воду, поражая в первую очередь общины с ограниченным доступом к санитарным услугам.

«Конфликты, изменение климата, плохая питьевая вода и неадекватные санитарные условия, бедность и перемещение населения из-за конфликтов, а также стихийные бедствия «способствовали росту эпидемий холеры в прошлом году», – пишет пресс-служба ВОЗ. В отчете за 2023 год указано, что случаи холеры зарегистрированы в 45 странах, что больше, чем 44 в предыдущем году и 35 в 2021 году. 38% случаев пришлось на детей в возрасте до пяти лет. По сравнению с 2022 годом число зарегистрированных случаев на Ближнем Востоке и в Азии снизилось на 32%, а в Африке – на 125%. Афганистан, Демократическая Республика Конго, Малави и Сомали продолжали сообщать о крупных вспышках с более чем 10 000 подозреваемых или подтвержденных случаев. Это также первый год, когда многие страны сообщают о случаях смерти от холеры, произошедших за пределами медицинских учреждений, известных как «смерть среди населения», что «подчеркивает серьезные пробелы в доступе к медицинской помощи».

ВОЗ, выделившая 18 миллионов долларов на решение этой проблемы, «считает нынешний глобальный риск заболевания холерой очень высоким». Хотя вакцинация является важным инструментом, безопасная питьевая вода, санитария и гигиена «остаются единственными долгосрочными и устойчивыми решениями, позволяющими положить конец эпидемиям и предотвратить будущие».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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