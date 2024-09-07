Решение вопроса с плохим зрением может предотвратить старческую деменцию

Решение вопросов плохого зрения может предотвратить некоторые случаи старческой деменции. К такому выводу после проведенного исследования пришли американские ученые.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) утверждают, что устранение проблем со зрением может предотвратить пятую часть случаев заболевания.

Исследователи использовали данные, собираемые ежегодно в ходе исследования взрослых американцев в возрасте 65 лет и старше, и включили 2767 участников, имеющих право на тестирование зрения и когнитивных способностей.

Ученые подсчитали, что 19 процентов диагнозов деменции у людей старше 71 года были обусловлены как минимум одним нарушением зрения – близорукостью, дальнозоркостью или способностью четко и ясно видеть мелкие предметы.

Поскольку потеря зрения также может быть вызвана диабетом, исследователи учли это при анализе.

В 15 процентах случаев деменции, вызванной потерей зрения, проблема заключалась в трудности с различением очень мелких объектов, что в медицине называется контрастной чувствительностью.

Нарушение контрастной чувствительности возникает при различных заболеваниях глаз, чаще всего при катаракте, когда на хрусталике – небольшом прозрачном диске внутри глаза – образуются мутные пятна.

По словам авторов исследования, ее можно устранить с помощью удаления катаракты – хирургической процедуры, которая снижает риск развития деменции у пожилых людей почти на три процента.

В других случаях «наилучшее скорректированное зрение» должно обеспечиваться в виде очков или линз, выписанных врачом, чтобы «повлиять на зрительную работоспособность».

Результаты были получены после того, как в докладе Комиссии по деменции журнала Lancet за 2020 год потеря слуха была названа одним из 12 поддающихся изменению факторов риска глобального бремени деменции.

По данным Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера, неспособность понимать звуки и речь может привести к тому, что мозг будет работать интенсивнее.

Благотворительная организация поясняет, что эти дополнительные усилия могут привести к изменениям в мозге, влияющим на нашу память и мыслительные способности.

В отчете журнала Lancet ухудшение зрения не вошло в число основных модифицируемых факторов деменции.

Однако эксперты утверждают, что, как и слух, зрение является «сенсорным стимулом», и без него мы с меньшей вероятностью будем заниматься деятельностью, защищающей от деменции, включая общение.

Профессор Иф Хогерворст из Университета Лафборо, не принимавший участия в исследовании, рассказал The Guardian, что, помимо отсутствия активности, потеря зрения может привести к слабоумию, поскольку у людей, которые меньше используют глаза, снижается приток крови к мозгу.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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