Пыль и уличный шум могут вызвать бесплодие и мужчин и женщин

Каждая седьмая пара в мире испытывает трудности с зачатием. Пытаясь определить, может ли окружающая среда играть какую-либо роль, команда Сёренсена из Датского института онкологии в Копенгагене изучила данные примерно 900 000 взрослых датчан в возрасте от 30 до 45 лет.

У всех них было менее двух детей, и они были женаты или жили вместе в Дании в период с 2000 по 2017 год.

В ходе проведенной работы ученые сопоставили данные участников исследования с уровнями загрязнения воздуха в их местности за последние десятилетия.

В частности, они изучали концентрацию PM2.5 – очень мелких загрязняющих частиц, которые могут глубоко проникать в легкие.

Группа также отслеживала уровень шума от дорожного движения по адресу проживания каждого участника.

За 18 лет исследования бесплодие было выявлено у 16 ​​172 мужчин и 22 672 женщин.

Данные показали, что у мужчин в возрасте от 30 до 45 лет риск бесплодия был на 24 процента выше, если они подвергались воздействию более высоких средних уровней загрязнения воздуха PM2,5 в течение пяти лет.

Однако у женщин загрязнение воздуха, по-видимому, не оказало никакого влияния на бесплодие.

Вместо этого на женскую фертильность, по-видимому, влиял другой фактор – шум.

Исследователи обнаружили, что у женщин старше 35 лет, которые в течение пяти лет подвергались воздействию дорожного шума, превышающего средний уровень на 10,2 децибел, риск бесплодия был на 14 процентов выше.

При этом у мужчин, как показало исследование, воздействие шума дорожного движения было связано лишь с небольшим увеличением бесплодия у мужчин в возрасте от 37 до 45 лет. Для лиц в возрасте от 30 до 37 лет эффекта не наблюдалось.

Между тем, результаты исследования датчан не являются полностью неожиданными.

Известно, что вдыхание загрязненного воздуха влияет на фертильность.

Вдыхаемые химические вещества могут попасть в кровоток и нарушить гормональный фон или вызвать прямой ущерб яйцеклеткам и сперматозоидам.

При этом связь между транспортным шумом и здоровьем изучена меньше.

Некоторые исследования показывают, что шум приводит к стрессу, который может повлиять на фертильность.

Исследователи подчеркнули, что они не определили общую причину бесплодия – они лишь выявили взаимосвязи.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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