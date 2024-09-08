Световое загрязнение провоцирует риски болезни Альцгеймера

Чрезмерное воздействие городского светового загрязнения, такого как уличные фонари и неоновые вывески, может увеличить риск развития болезни Альцгеймера, особенно у людей моложе 65 лет.

Исследователи изучили световое загрязнение в 48 штатах США и разделили их на пять групп в зависимости от интенсивности яркости.

Полученные данные сравнивались с медицинскими картами людей в этих штатах с учетом известных факторов риска развития болезни Альцгеймера, таких как высокое кровяное давление и ожирение.

Однако для людей моложе 65 лет этот фактор был связан с более высоким риском болезни Альцгеймера, чем любой другой фактор в исследовании.

Это может указывать на то, что молодые люди могут быть особенно чувствительны к воздействию света в ночное время, утверждают исследователи из Медицинского центра Университета Раша в США.

Неясно, почему они могут быть более уязвимы, но это может быть связано с разной чувствительностью к свету, добавили они.

Доктор Робин Фойгт-Зувала, главный автор исследования, пояснил: «Ночное световое загрязнение – модифицируемый фактор окружающей среды – может быть важным фактором риска болезни Альцгеймера».

По его словам, осведомленность должна «дать людям возможность легко менять образ жизни», например, использовать плотные шторы или спать с повязками на глазах.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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