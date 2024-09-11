В России испытывают вакцину от аллергии на березу

Институт иммунологии разработал и зарегистрировал в Роспатенте вакцину для иммунотерапии аллергии на пыльцу березы и к перекрестным с ней пищевым аллергенам. Аллергия в последние годы очень часто встречается у жителей России – причем, как у детей, так и у взрослых.

Люди с таким заболеванием часто страдают и от родственных аллергенов – яблок, вишни, персиков, моркови, сельдерея, петрушки, сои, арахиса. До настоящего времени эффективные средства для лечения такой аллергии отсутствовали.

В изобретении предложено решение, при котором активируются защитные антитела против нескольких аллергенов в одном белке, что позволяет получить однокомпонентную вакцину.

Инновация Полученная однокомпонентная рекомбинантная вакцина может использоваться вместо нескольких с содержанием других производных аллергенов. Применение – медицина, биотехнология. Разработка проходит клинические испытания, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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