Ученые из Белгорода зарегистрировали в Роспатенте материал с содержанием стронция для замещения дефектов костной ткани

Ученые из Белгорода зарегистрировали в Роспатенте материал с содержанием стронция для замещения дефектов костной ткани. Создание биоактивных материалов для замены поврежденных участков костной ткани – приоритетное направление современного медицинского материаловедения.

Биологически активные цементы восстанавливают участки кости, заполняют любые геометрически сложные костные дефекты, вводятся при помощи малоинвазивных хирургических манипуляций, сообщают «Вести».

Новый остеопластический материал на основе стронций-гидроксиапатита от Белгородского исследовательского университета представлен в виде гранул для создания пасты, и обладает рентгеноконтрастностью без добавления специальных рентгеноконтрастных веществ, позволяет визуально контролировать процесс введения, ускоряет восстановление кости.

Структура и свойства материала позволяют использовать его в хирургической остеологии: нейрохирургия, травматология и ортопедия, стоматология, челюстно-лицевая хирургия.

Белгород, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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