Пандемия привела к преждевременному старению мозга у подростков

Пандемия и карантин ускорили процесс созревания мозга подростков, который за период Covid-19 «постарел» на 4,2 года у лиц женского пола и на 1,4 года у лиц мужского пола.

Именно это следует из исследования, координируемого Вашингтонским университетом в Сиэтле и опубликованного в журнале Национальной академии наук США, в котором подчеркивается, что явления такого типа часто наблюдаются у детей, хронически подвергающихся сильному воздействию стресса. Иногда это также имеет негативные последствия для будущего психического здоровья. «Подростковый возраст – это период радикальных изменений в эмоциональном, поведенческом и социальном развитии», – объясняют исследователи. При этом в структуре головного мозга происходят многочисленные изменения. К ним относится истончение коры головного мозга, внешнего слоя ткани головного мозга. Именно этот показатель исследователи измерили у 160 мальчиков, принявших участие в исследовании, начавшемся в 2018 году.

Тесты, проведенные на подростках в 2021 году, показали чрезмерное истончение коры головного мозга по сравнению с эталонными моделями. Это, по мнению команды, могло быть связано с ограничениями социальных отношений во время первой фазы пандемии. Гораздо более выраженным явлением было явление у девочек, у которых истончение сильно затронуло кору головного мозга, а у мальчиков оно ограничивалось зрительной корой. По мнению исследователей, различия могут быть связаны с разной ценностью социальных отношений для обоих полов. «Для женщин отношения со сверстниками жизненно важны для развития личностной идентичности; они также полагаются на эти отношения в качестве эмоциональной поддержки больше, чем мужчины», – пишут исследователи, призывающие следить за психическим здоровьем мальчиков.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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