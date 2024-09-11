Гормональная терапия в менопаузу защищает от риска сердечных заболеваний

Гормональная терапия эстрогенами в менопаузу защищает от риска сердечных заболеваний в долгосрочной перспективе и улучшает почти все биомаркеры, характеризующие здоровье сердца женщин.

Об этом свидетельствует исследование, результаты которого будут представлены на ежегодном собрании Общества менопаузы 2024 года, проходящем в Чикаго.

Заместительная гормональная терапия является предметом интенсивных дискуссий уже более 20 лет. Несмотря на то, что ЗГТ оказалась наиболее эффективным методом лечения некоторых из наиболее распространенных симптомов менопаузы, таких как приливы, у некоторых женщин все еще есть опасения по поводу потенциальных рисков для здоровья. Особенно если речь идет о длительном использовании лекарств.

В новом исследовании, основанном на данных Women's Health Initiative, оценивались женщины, принимающие только конъюгированные эстрогены и те, которые сочетаются с ацетатом медроксипрогестерона.

Было показано, что оба препарата оказывают благоприятное влияние на все сердечнососудистые биомаркеры по сравнению с плацебо, за исключением триглицеридов. В частности, снижение уровня холестерина ЛПНП (плохого холестерина) составило примерно 11% при обоих видах терапии. Уровень холестерина ЛПВП (хороший холестерин) увеличился на 13% у тех, кто использовал конъюгированные эстрогены отдельно, и на 7% у тех, кто использовал их в сочетании с прогестинами.

Инсулинорезистентность снизилась на 14% и 8% соответственно. Липопротеин (а), называемый тихим убийцей сердца, снизился на 15% и 20%.

«В течение многих лет женщины и медицинские работники избегали гормональной терапии, опасаясь потенциальных негативных последствий для здоровья, – говорит Стефани Фобион, медицинский директор Общества менопаузы. – Подобные исследования, – добавляет она, – ценны, поскольку помогают женщинам чувствовать себя лучше и в большей безопасности».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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