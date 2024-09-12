Осенью из-за простуд могут резко обостриться проблемы с ЖКТ – врачи

Осенью из-за вспышек ОРВИ активируются воспалительные процессы в организме, что может усугублять хронические заболевания ЖКТ.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что при вирусных инфекциях увеличивается проницаемость кишечной стенки, что может влиять на воспаление и обострение уже имеющихся заболеваний.

Врач подчеркнула, что в осенний период люди чаще испытывают стресс, что способствует усилению симптомов синдрома раздраженного кишечника. На состояние ЖКТ могут влиять и меняющиеся в зависимости от сезона пищевые привычки. Так, когда жара уходит, зачастую люди употребляют тяжелую пищу.

«Уменьшается количество овощей и фруктов, что также негативно влияет на работу ЖКТ и обмен веществ», – добавила она.

По словам доктора, которого цитирует RT, с наступлением зимы люди меньше двигаются, что негативно влияет на работу органов ЖКТ, поскольку ухудшается перистальтика кишечника, а риск запора увеличивается. Также она рассказала об обострении язвенной болезни осенью. По ее мнению, это не совсем верно.

«Исследования показывают, что заболевание активно в течение всего года, а некоторые данные указывают на то, что осенью обострений меньше, чем зимой или весной», – сообщила врач Кашух.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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