Употребление сыра улучшает когнитивные способности у пожилых людей

Употребление сыров увеличивает скорость обработки информации в мозге пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах.

В исследовании приняли участие пожилые добровольцы из Нидерландов. «Ученые попросили участников рассказать о своем рационе, уделив особое внимание количеству потребляемых сыров. Также испытуемые прошли ряд когнитивных тестов для оценки их памяти, внимания и навыков мышления», – говорится в исследовании. В результате выяснилось, что к заметным улучшениям в работе мозга приводит увеличение ежедневной порции голландского сыра даже на 30 граммов. Такой эффект могут давать кисломолочней бактерии, витамина K2 и биоактивные пептиды.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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