Выхлопные газы машин могут спровоцировать развитие болезни Паркинсона

Ученые обнаружили, что вдыхание мельчайших частиц загрязненного воздуха может увеличить риск болезни Паркинсона.

Считается, что воздействие мельчайших частиц паров, выделяемых выхлопными газами автомобилей и сжиганием древесины, вызывает воспаление в организме, которое может спровоцировать заболевание, поражающее около 8,5 миллионов человек во всем мире.

Болезнь Паркинсона является самым быстрорастущим неврологическим заболеванием в мире, поражая два процента населения старше 70 лет, и ожидается, что в ближайшие два десятилетия эти цифры утроятся.

Однако считается, что примерно у 20 процентов людей с болезнью Паркинсона, вызванной потерей клеток мозга, вырабатывающих жизненно важные химические вещества, симптомы проявляются до достижения 50 лет.

По словам невролога доктора Ань-Тху Ву, болезнь Паркинсона традиционно диагностировалась у людей старше 60 лет, но все чаще встречается у молодых людей.

Теперь группа американских экспертов опубликовала результаты, которые предполагают, что одной из возможных теорий роста заболеваемости может быть загрязнение воздуха.

В ходе американского исследования было выявлено 346 пациентов с болезнью Паркинсона в Миннесоте, у которых это заболевание было диагностировано в период с 1991 по 2015 год.

Затем эти пациенты были разделены на две подгруппы: с более быстрым ухудшением когнитивных способностей и более медленными движениями, а также с тремором.

Исследователи рассчитали среднегодовые уровни PM2.5 в атмосфере – загрязняющих частиц размером менее 2,5 микрометров – с 1998 по 2019 год, а также уровни диоксида азота в период с 2000 по 2014 год.

Затем уровни загрязнения были проанализированы по домашним адресам участников в радиусе 1 км.

PM2.5 – это частицы сажи в воздухе, невидимые человеческому глазу, которые могут проникать в кровь и глубоко в легкие.

Они могут выделяться двигателями транспортных средств, а также при сжигании древесины и курении.

Несмотря на свой небольшой размер, считается, что эти частицы проникают через гематоэнцефалический барьер у людей, вызывая воспаление, окислительный стресс и активацию микроглии – клетки, способной вызывать воспаление, что может спровоцировать развитие болезни Паркинсона.

Данные свидетельствуют о том, что более высокие уровни этого типа загрязнения связаны с болезнью Паркинсона.

Исследователи также обнаружили, что риск развития акинетической ригидности – типа болезни Паркинсона, который может вызывать более быстрое ухудшение когнитивных функций и замедление движений – увеличивается на 36 процентов, что приводит к более быстрому ухудшению когнитивных функций памяти.

Кроме того, по данным Фонда Паркинсона, более высокие уровни PM2.5 и NO2 были связаны с повышенным риском развития дискинезии – побочного эффекта болезни Паркинсона, который вызывает непроизвольные или неконтролируемые движения мышц.

Авторы исследования предупреждают, что результаты этого исследования свидетельствуют о том, что снижение загрязнения воздуха может помочь снизить риск болезни Паркинсона.

Врачи обнаружили, что болезнь Паркинсона все чаще встречается у людей моложе 50 лет. Это заболевание известно как болезнь Паркинсона молодого возраста.

Симптомы включают тремор рук, ног, челюсти и лица, ригидность конечностей и туловища, замедленность движений и нарушение равновесия и координации.

Больные также могут испытывать депрессию, бессонницу и когнитивные проблемы.

В редких случаях симптомы, напоминающие болезнь Паркинсона, могут наблюдаться у детей и подростков. Но здесь заболевание все же связано с генетическими мутациями.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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