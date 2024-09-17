Иммунотерапия улучшает долгосрочную выживаемость при многих видах рака

Иммунотерапия улучшает долгосрочную выживаемость при растущем числе видов рака – от меланомы до трудно поддающегося лечению рака молочной железы и рака мочевого пузыря.

Об этом свидетельствуют исследования, представленные на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (Esmo). Это важный шаг вперед в исследованиях, даже если, как предупреждают онкологи, проблема резистентности, возникающая у некоторых пациентов, все еще требует дальнейшего изучения.

Иммунотерапия, которая позволяет иммунной системе организма распознавать и уничтожать опухолевые клетки, улучшает долгосрочную общую выживаемость пациентов с поздней стадией меланомы, согласно результатам крупных международных исследований, о которых сообщило Esmo.

Дополнительные исследования также показывают улучшение долгосрочной выживаемости при применении иммунотерапии до и после операции у женщин с ранним, трудно поддающимся лечению раком молочной железы и у пациентов с инвазивным мышечно-негативным раком мочевого пузыря. «Основной посыл всех этих исследований заключается в том, что иммунотерапия продолжает выполнять свои обещания с надеждой на долгосрочное выживание для многих пациентов с различными типами рака. Иммунотерапия может работать в течение длительного времени», – говорит Алессандра Куриони-Фонтечедро, профессор-онколог во Фрайбургском университете.

Заглядывая в будущее исследований иммунотерапии, Куриони-Фонтеседро подчеркнул, однако, что «у нас все еще есть некоторые важные вопросы, на которые нет ответа. Во-первых, нужно понять, почему опухоли рецидивируют у некоторых пациентов, несмотря на первоначальный ответ на иммунотерапию».

«Нам необходимо понять, что происходит у этих пациентов, каковы механизмы устойчивости и как мы можем их преодолеть. Поэтому важно, чтобы исследователи и фармацевтические компании работали вместе для эффективного решения проблемы устойчивости к иммунотерапии», – отметил ученый.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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