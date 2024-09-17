Творчество в любом виде способно значительно повысить благополучие человека

Участие в творческой деятельности может значительно повысить психическое благополучие человека.

Об этом говорится в новом исследовании британских ученых. Исследователи проанализировали выборку из 7182 участников, проживающих в Англии (в возрасте 16 лет и старше) на предмет того, как общественность взаимодействует с разными видами творческой деятельности.

Анализ был органичен искусством и ремеслом в целом, без привязки к конкретному хобби.

Более 37% респондентов опроса подтвердили, что они занимались, по крайней мере, одним ремесленным видом деятельности в течение последнего года. Их также спрашивали об их статусе занятости, их здоровье, их чувстве того, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить, о том, как часто они чувствуют себя одинокими и их уровнях ощущаемого счастья, тревоги и удовлетворенности жизнью.

Сообщения участников о счастье, удовлетворенности жизнью и чувстве того, что жизнь имеет смысл, были положительно связаны с участием в искусстве и ремеслах, но искусство и ремесла не были связаны с уменьшением тревожности или одиночества, что требует дальнейшего изучения. Исследователи заявили, что необходимы дополнительные исследования для изучения социальных аспектов творческой деятельности.

Исследователи предположили, что искусство и ремесла могут улучшить здоровье населения. В связи с этим правительства и национальные службы здравоохранения могли бы рассмотреть возможность финансирования и продвижения рукоделия или даже социального предписания этих видов деятельности для групп риска в рамках пропагандистского и профилактического подхода к благополучию и психическому здоровью, считают британские ученые.

Занятия рукоделием дают возможность почувствовать себя успешным и самовыражающимся через творчество. Чувство мастерства важно для благополучия, а с ремеслом и созданием произведений искусства изначально связано чувство мастерства; то есть люди могут видеть свой прогресс и гордиться тем, что они создают.

Ученые подсказывают: самый простой и дешевый вариант для того, чтобы побаловать себя творчеством – раскрашивание. Хотя некоторые могут воспринимать раскрашивание как занятие для детей, но на самом деле – это пример осознанной деятельности, которая имеет множество преимуществ для здоровья. Оно может способствовать укреплению социальных связей, улучшению концентрации и стимулированию креативности.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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