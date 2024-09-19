Вегетарианство может привести к раку кишечника

В течение многих лет они ругали любителей мяса, отчаянно пытаясь обратить людей в веганство и вегетарианство. Однако переход на растительную пищу, оказывается, может серьезно навредить вашему здоровью.

Ученые утверждают, что добавление в рацион белков мяса и молока может помочь предотвратить развитие опухолей, связанных с раком кишечника.

Испытания на мышах, проведенные японскими исследователями, показывают, что диета, включающая животные белки, может снизить риск развития опухолей в тонком кишечнике.

Ученые, которые сегодня назвали результаты своего исследования «важными», также предостерегли людей от намеренного ограничения себя в потреблении мяса и молочных продуктов с целью борьбы со вздутием живота или контроля веса, если они не страдают аллергией.

В исследовании ученые использовали мышей с генетической мутацией, которая делает их склонными к развитию опухолей в кишечнике – аналогичному заболеванию семейный аденоматозный полипоз, встречающемуся у людей и повышающему риск рака толстой кишки.

Животных разделили на две группы: одной давали диету без мяса и молочных белков, а другую кормили обычной пищей в течение шести недель.

У тех мышей, которые придерживался нормальной диеты, развилось меньше опухолей в тонком кишечнике. Но у обоих было одинаковое количество опухолей в толстом кишечнике.

После включения альбумина – белка, содержащегося в мясе, – в программу питания для мышей, которые ранее ели только растительную пищу, исследователи увидели тот же эффект – произошло подавление опухолей в тонком кишечнике.

Они также обнаружили, что диеты повлияли на количество Т-клеток – типа иммунных «бойцов». У мышей, потреблявших растительную диету, было зарегистрировано меньше Т-клеток в тонком кишечнике.

Ученые в своей статье в журнале Frontiers in Immunology предположили, что это подчеркивает важность пищевых белков для поддержания здоровья иммунной системы.

По их словам, диеты без молока и мяса иногда используются людьми, не страдающими серьезными желудочно-кишечными заболеваниями или аллергиями, как здоровый способ похудеть или уменьшить вздутие живота и воспаление.

«Новые результаты показывают, что это может быть рискованно, и подчеркивают, что подобные диеты не следует применять без рекомендации врача», – написано в статье.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube