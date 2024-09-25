В США одобрили к использованию вакцину от гриппа, которую пациент может вводить себе самостоятельно

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую вакцину против гриппа, которую пациент может вводить самостоятельно.

Вакцина вводится в виде назального спрея и может использоваться в возрасте от 2 до 49 лет.

«Сегодняшнее одобрение первой вакцины против гриппа для самостоятельного введения или введения лицам, осуществляющим уход, предоставляет новую возможность получить безопасную и эффективную вакцину против сезонного гриппа с потенциально большим удобством, гибкостью и доступностью для отдельных лиц и семей», – уточнил Питер Маркс, директор Центр оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Вакцина против гриппа в форме спрея доступна в США уже около двадцати лет, но до сих пор ее вводил только медицинский работник. Новое одобрение было получено после того, как исследование подтвердило, что люди старше 18 лет могут самостоятельно вводить вакцину и вводить ее другим людям (например, несовершеннолетним).

Отмечается, что вакцина будет распространяться через специализированную интернет-аптеку. После того, как пациент заполнил анкету, оценивающую его пригодность для самостоятельного приема, он может получить препарат на дому.

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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