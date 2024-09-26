У детей и молодых людей «длинный ковид» может длиться до трех лет

У детей и молодых людей «длинный ковид» может длиться до трех лет – и происходить это может с серьезными последствиями для школьной жизни и повседневной деятельности.

Это было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Lancet. Данные были собраны на основе изучения примерно 1300 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет.

«В этой работе, – поясняет д-р Данило Буонсенсо, профессор педиатрии Католического университета и медицинский директор Операционного отдела комплексной педиатрии Фонда поликлиники, – мы задокументировали прогресс инфекции SARS-CoV-2 у детей в возрасте до тридцати лет через шесть месяцев после первого заражения». Выяснилось, что, хотя большинство пациентов выздоравливают от Covid, у некоторых продолжают проявляться симптомы, характерные для «длинного ковида», в течение трех лет после первоначального заражения.

Это подтверждает существование потенциальных долгосрочных последствий у детей. «Многие из тех, кто находился под наблюдением в течение трех лет, после первоначального заражения, не смогли возобновить свою повседневную жизнь, что отрицательно сказалось на их способности регулярно посещать школу или выполнять традиционные внеклассные занятия из-за сообщенных изнурительных симптомов», – отмечает эксперт.

«В нашем исследовании, – объясняет Буонсенсо, – вакцинация оказалась защитным фактором против Long Covid, но этот «защитный» эффект варьируется в зависимости от количества полученных доз или возраста пациента». Еще один факт, выявленный в ходе исследования, заключается в том, что риск развития тяжелой формы Covid в случае повторного заражения через 24-36 месяцев после первого заражения чрезвычайно низок». «Однако следует сказать, – объясняет педиатр, – что, хотя и редко, развитие «длингого ковида» возможно даже после повторного заражения. Кроме того, дети с «Длинным ковидом» подвергаются большему риску появления симптоматических инфекций».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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