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Пятница, 27 сентября 2024, 14:37 мск

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Хочешь сладкого? Поешь печень или камбалу – врач дал советы, как справиться с тягой к сладкому

Многие люди жалуются на тягу к сладкому, которая может привести к диабету и другим проблемам со здоровьем. По мнению врача-реабилитолога Сергея Агапкина, которого цитирует телеканал 360.ru, желание есть много сахара бывает вызвано нехваткой в организме человека хрома. В этом случае надо увеличить потребление блюд, содержащих хром. Например, он содержится в печени.

Также можно есть камбалу – в этой рыбе тоже нужный химический элемент.

Агапкин также посоветовал чаще есть белковые блюда – это поможет реже хотеть есть сахар и употреблять сладкие напитки.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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