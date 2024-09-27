Хочешь сладкого? Поешь печень или камбалу – врач дал советы, как справиться с тягой к сладкому

Многие люди жалуются на тягу к сладкому, которая может привести к диабету и другим проблемам со здоровьем. По мнению врача-реабилитолога Сергея Агапкина, которого цитирует телеканал 360.ru, желание есть много сахара бывает вызвано нехваткой в организме человека хрома. В этом случае надо увеличить потребление блюд, содержащих хром. Например, он содержится в печени.
Также можно есть камбалу – в этой рыбе тоже нужный химический элемент.
Агапкин также посоветовал чаще есть белковые блюда – это поможет реже хотеть есть сахар и употреблять сладкие напитки.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»