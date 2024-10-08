В России готовят к клиническим испытаниям вакцину от лихорадки Марбург

В России идет подготовка к клиническим испытаниями вакцины от лихорадки Марбург. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Специалисты Роспотребнадзора осуществляют системный оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах, – отметили в ведомстве. – На контроле ведомства в том числе опасные, новые и редко встречающихся вирусные инфекции, включая болезнь, вызываемую вирусом Марбург».
Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершили доклинические испытания вакцины.
«Вакцина находится в высокой степени готовности для проведения клинических испытаний. В настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», – говорится в сообщении.
Москва, Зоя Осколкова
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