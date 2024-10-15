Россияне продолжают жаловаться на зефир

В России растет число сообщений об отравлении зефиром. Все началось в выходные с сообщений тг-канала Mash о магазинах «ВкусВилл», покупатели которых, якобы, начали сообщать в социальных сетях и отзовиках, что получили проблемы с пищеварением после того, как поели купленный там зефир «Классический» на мальтите. В торговой сети в ответ сообщили, что никаких проблем с их товаром нет и быть не может, а всем жалобщикам пожелали крепкого здоровья.

Теперь, как сообщает тг-канал Mash, на отравление зефиром на мальтите жалуются покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка». Якобы, у них возникли вопросы к десерту «Жизель», изготовленному на мальтите.

Пострадавшие отмечают такие симптомы, как вздутие живота, боли и диарея. Среди пострадавших оказались десятки человек, уточняет тг-канал.

По данным Mash, Роспотребнадзор уже отреагировал на ситуацию и провел выездную проверку на предприятии, где производится зефир. Специалисты взяли образцы продукции для анализа, чтобы определить возможные нарушения и причины отравления.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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