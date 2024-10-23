Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту

В России окончательно наступила осень, и многие начинают активно заготавливать квашеную капусту. Тренда на ферментированную естественным образом еду и напитки держится во всем мире уже несколько лет. На западе для себя таким образом открыли бездрожжевой хлеб, квас, чайный гриб и квашеную капусту. Вспомнили о ней и многие русские.

Диетолог Ольга Воскресная рассказала RuNews24.ru, что в квашеной капусте содержатся молочная кислота, витамины C, K, B1, B2, B3 и B6, фолиевая кислота, калий, кальций, цинк, железо, магний и марганец. Она улучшает пищеварение, снижает риск развития рака простаты, груди и легких, а также усиливает иммунитет и поддерживает сердечнососудистую систему.

Однако следует помнить, что квашеная капуста не рекомендуется людям с заболеваниями почек и гипертонией – из-за высокого содержания соли. Также ее не стоит употреблять при повышенной кислотности желудка. Помимо того, существует аллергия на крестоцветные культуры.

По словам врача, после употребления квашеной капусты следует прополоскать рот, поскольку содержащиеся в ней кислоты могут навредить зубной эмали.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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