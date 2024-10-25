В восьми регионах России ввели карантин из-за бешенства животных

С начала октября в 18 регионах России выявили случаи бешенства у диких и домашних животных. В восьми субъектах ввели карантин. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора.

Случаи бешенства у животных были зарегистрированы в Воронежской, Нижегородской, Астраханской, Белгородской, Саратовской, Тюменской областях, Забайкальском крае, Крыму и ряде других субъектов, пишут «Известия». Последний случай был зафиксирован в московском районе Люблино, где введен карантин. Аналогично поступили власти еще семи субъектов. Это Тамбовская, Тверская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Тюменская и Псковская области.

В августе 2024 года Федеральный центр охраны здоровья животных зарегистрировал более 60 случаев бешенства, в сентябре случаи заражения были зафиксированы в 21 регионе. Неблагополучной частью страны по бешенству считается средняя полоса России.

Главные переносчики этого заболевания среди диких животных – лисицы. Эти животные лучше адаптируются к процессу урбанизаци, контактируют с домашними питомцами на улицах городов и заражают их бешенством. А те, в свою очередь, уже кусают людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство регистрируется более чем в 150 странах мира. Ежегодно вирус уносит жизни более чем 60 тысяч человек. В особой группе риска находятся дети в возрасте до 15 лет, поскольку они чаще всех контактируют с животными. Вирус бешенства поражает нервную систему, изменяет поведение и вызывает судороги, на заключительном этапе наступает смерть. Человека, у которого появились симптомы бешенства, спасти нельзя, у современной медицины просто нет таких возможностей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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