Яичница может вызвать рак

Употребление жареных яиц может повысить риск возникновения проблем с сердцем и рака.

Длительное воздействие температур выше 160 °C может привести к выбросу химических веществ, которые связаны с воспалением и утолщением артерий.

Эти химические вещества, называемые оксистеролами, образуются, когда пищевой холестерин подвергается термической обработке при высоких температурах в течение длительного периода времени.

По словам Энджела Люка, дипломированного диетолога из Канады, это означает, что яичница с хрустящей подгоревшей корочкой может содержать в себе риск образования этих химических веществ, которые связаны с болезнями сердца и раком.

Вместо этого она предлагает выбирать омлеты и другие виды яиц, которые лучше всего готовятся на медленном огне.

Помимо заболеваний сердца, оксистерины также связаны с некоторыми формами рака, такими как рак толстой кишки и мочевого пузыря.

Чтобы снизить риск образования оксистеролов, врачи рекомендуют использовать минимальное количество масла и не подвергать яйца длительной термической обработке.

Так белок из яйца легче усваивается.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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