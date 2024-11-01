Риски распространения оспы обезьян в РФ минимальны – Роспотребнадзор

Риски распространения оспы обезьян в России минимальны – ситуация находится под круглосуточным контролем. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В РФ заблаговременно были приняты меры для выявления опасного заболевания», – подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в текущем году в 19 странах африканского региона отмечено свыше 48 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из них 10,3 тысячи подтверждены лабораторно. Более 80% всех случаев отмечается в Конго.

За пределами Африки завозные случаи отмечены в Швеции, Таиланде, Германии, Индии и Великобритании.

Роспотребнадзор напоминает, что в зарубежных поездках следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Также необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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