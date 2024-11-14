Эксперты выяснили, сколько времени занимает поиск подходящего врача

Поиск подходящего невролога, эндокринолога, онколога, а также гинеколога, кардиолога и стоматолога может затянуться для россиян на один-два месяца или дольше. Об этом говорится в исследовании проведенном экспертами «Ренессанс Страхования, сообщает РБК.

«Сложнее всего респондентам было найти подходящего невролога (37%), эндокринолога (36%) и онколога (34%). На четвертом месте гинекологи (32%) и кардиологи (32%). На пятом – стоматологи (26%)», – говорится в отчете.

При этом, говоря о поисках, затянувшихся на один-два месяца, подразумевают скорее поиск специалистов для лечения сложных заболеваний. Так, например, каждый пятый опрошенный, страдавший подобным недугом, поменял двух докторов, пока не выбрал того, с кем продолжил лечение.

Около 22% респондентов, лечивших сложные заболевания, поменяли трех специалистов, а 18% – больше трех. Из числа таких опрошенных 26% отметили, что им становилось хуже во время долгого поиска.

Результаты исследования показали, что многим россиянам сложно «найти врача в короткий срок» даже по рекомендациям, хотя 40% из всего числа респондентов ищут врача именно подобным образом.

При этом специалиста для первичной консультации большинство из всех опрошенных находят примерно за неделю, сообщает РБК.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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