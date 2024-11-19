Физические упражнения развивают не только мышцы, но и нейроны в мозгу

Физические упражнения полезны для организма, это общеизвестно. Но теперь исследователи обнаружили, что отношения между мозгом и мышцами более тесные и взаимосвязанные, чем считалось ранее. Оказывается, занятия спортом заставляют расти не только мышцы, но и нейроны.

Это демонстрирует исследование Массачусетского технологического института (MIT), опубликованное в журнале Advanced Healthcare Materials. В ходе него исследователи выяснили, что то нейроны реагируют как на молекулы, вырабатываемые мышцами при активности, так и на само движение вследствие сокращения мышц. Благодаря этим стимулам нейроны растут до 4 раз быстрее.

Это открытие открывает новые методы лечения, основанные на физической активности, которые могут помочь восстановить нервы, поврежденные травмами или нейродегенеративными заболеваниями.

Исследователи под руководством Риту Раман вырастили в лаборатории мышечные клетки и нейроны, полученные из стволовых клеток мыши. Мышечная ткань, генетически модифицированная для сокращения в ответ на свет, затем подвергалась «тренировке», вызывающей выработку так называемых миокинов – полезных молекул, которые мышцы выделяют в кровообращение после физической активности. Нейроны, подвергающиеся воздействию миокинов, росли гораздо быстрее остальных. Кроме того, упражнения стимулируют гены, связанные с созреванием нейронов и их способностью взаимодействовать с мышцами и другими нервами.

Исследование стало первым, которое смогло продемонстрировать, что физические и механические эффекты тренировки могут быть одинаково важны: нейроны, по сути, физически прикреплены к мышцам, поэтому они растягиваются и движутся вместе с ними. Авторы исследования с большим удивлением обнаружили, что движение нейронов стимулирует их рост так же, как и миокинов: «Это говорит нам, – говорит Раман, – что биохимические и физические эффекты упражнений одинаково важны».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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