Ученые объяснили возвращение веса после диеты «клеточной памятью»

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе опубликовали в научном журнале Nature выводы своего исследования так называемого «эффекта йо-йо». Так характеризуют возвращение веса с «добавкой» после диеты.

Новый фактор объясняет, почему людям с ожирением так трудно вернуться к здоровому весу – речь идет о клеточной памяти, говорится в исследовании, опубликованном 18 ноября в журнале Nature экспертами из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

Впервые исследователи изучили и продемонстрировали роль эпигенетики на мышах. Что такое эпигенетика? Это «изучение изменений активности генов, не предполагающее модификации последовательности ДНК».

Говоря конкретнее, исследователи отмечают существование «памяти» в жировых клетках. «Они запоминают состояние избыточного веса и могут легче к нему вернуться», – объясняет в пресс-релизе Фердинанд фон Мейенн, профессор питания и метаболической эпигенетики.

Таким образом, организм сохраняет память об ожирении и, если у него снова возникнет избыток калорий, будет стремиться вернуться к прежнему состоянию. Отсюда и проистекает быстрый набор веса после диеты.

Швейцарские специалисты изучали ткани людей, имевших ранее избыточный вес и перенесших, например, операцию по уменьшению желудка. Наблюдаемые результаты согласуются с результатами, впервые изученными на мышах.

Однако пока сложно сказать, как долго эти клетки сохраняют «память» о лишнем весе. Однако у них долгая продолжительность жизни: «в среднем они живут десять лет», – уточняет соавтор Лаура Хинт.

Однако обратите внимание, что в своем исследовании исследователи сосредоточились только на этой потенциальной причине эффекта йо-йо. Они не изучали роль других клеток, которые также могут хранить эту информацию. Другие факторы, особенно психологические, также могут сыграть свою роль.

Исследователи надеются, что эти открытия позволят лучше поддерживать людей, страдающих ожирением. «Именно из-за этого эффекта памяти так важно избегать лишнего веса, потому что это самый простой способ борьбы с феноменом йо-йо», – резюмирует Фердинанд фон Мейенн.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube