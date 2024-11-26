В Туле хирурги извлекли из желудка женщины более 100 монет

В Туле из желудка пациентки, страдающей расстройством пищевого поведения, извлекли полтора килограмма монет. Об этом сообщают местные СМИ.

Женщина попала в больницу с внутренним кровотечением. По результатам обследования в ее желудке обнаружили инородные предметы, которые можно было извлечь только с помощью операции.

В результате хирурги достали из желудка полтора килограмма монет, среди которых были центы, евро и рубли.

Женщина страдает расстройством пищевого поведения, при котором человек глотает несъедобные предметы.

Тула, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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