В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом

В Росси растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Так, с 25 ноября по 1 декабря данный показатель вырос на 5% относительно прошлой недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев, сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,5% заболеваемости. В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.
В России также растет заболеваемость COVID-19. По итогам недели зарегистрировано свыше 31 400 случаев коронавируса, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе.
Москва, Елена Васильева
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