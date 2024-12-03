Бутерброды с колбасой могут привести к раку

Частое поедание бутербродов с колбасой может привести к раку. Об этом свидетельствуют данные клиники Кливленда в Огайо. Согласно им, если часто завтракать колбасой и хлебом, то это может увеличить риск развития онкологии.

Как объяснил научный сотрудник отдела питания клиники Кейт Паттон, все дело в нитритах и нитратах, которые содержатся в этих продуктах. Если они попадают в организм часто и в большом количестве, то в долгосрочной перспективе могут развиться некоторые виды рака.

К примеру, в колбасе может содержаться быть до 1 тыс. мг натрия, а в хлебе – еще больше. Паттон уточнил, что суточная норма натрия – 2 тыс. 400 мг, это эквивалентно 6 г соли.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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