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Понедельник, 23 декабря 2024, 11:10 мск

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Чем полезна красная икра

Накануне нового года врачи объяснили, чем полезна красная икра, которую все стараются поставить на праздничный стол.

Красная икра содержит большое количество веществ, которые полезны для сердца и роста костей, а также укрепляют иммунитет, благотворно влияют на работу репродуктивной и нервной системы, рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.

«Из жиров в икре преобладает холестерин. Но не надо его бояться… Холестерин помогает правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма», – объяснила Мария Калошина в интервью РИА Новости.

Магний и фосфор в составе икры помогают росту костей и нормализуют сердечный ритм. Витамины А, D и группы В также укрепляют кости, полезны для зрения, защищают организм от рака. Витамин Е в икре предотвращает образование тромбов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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