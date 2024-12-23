Минздрав озвучил оптимальный возраст для беременности

Минздрав России озвучил оптимальный возраст для беременности. Из информационного письма ведомства следует, что он расположен в промежутке от 18 до 35 лет.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка – возраст женщины от 18 до 35 лет»,– сказано в документе, который цитирует РИА Новости.

Ведомство также пишет, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола в день – на 60 процентов. Потребление более пяти чашек кофе ежедневно якобы снижает шансы забеременеть в 1,45 раза.

Минздрав уверяет, что шанс родить живого ребенка при возрасте отца старше 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми отцами даже при ЭКО. Как утверждается, с возрастом отца связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, а также «врожденных синдромов и аномалий развития».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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