Онищенко раскрыл, когда начнется подъем заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России начнется после новогодних каникул и продлится до марта. С таким прогнозом выступил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«После 10 января, когда дети выйдут с зимних каникул, где-то через неделю – две начнется подъем заболеваемости, который продлится до марта», – цитирует эксперта ТАСС.

Онищенко также заявил, что данные по заболеваемости Covid-19 в России являются стабильными, коронавирус находится в секторе прогнозируемых и управляемых инфекций. Необходимости в прививках против ковида нет, добавил он.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в РФ количество заболевших ОРВИ снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущей семидневкой и составило 709,9 тыс. человек. В структуре выявленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Также отмечено снижение числа заболевших ковидом – по итогам 51-й недели в России зарегистрировано 27,3 тыс. случаев, что на 16% меньше, чем на предшествующей неделе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube