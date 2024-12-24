В пряниках обнаружили опасный канцероген

Специалисты Роскачества проверили пряники на соответствие стандартам качества и не нашли образцов без нарушений. Более того, в продукции одной из марок обнаружили опасный канцероген.

Эксперты проверили пряники 20 популярных торговых марок по 437 показателям. В продукции под брендом «Русские пряники» обнаружили канцероген акриламид. Кроме того, следовые количества пестицида нашли в товаре торговой марки «Полет».

«Поскольку процесс производства пряников предполагает запекание, мы смотрели, нет ли в изделиях канцерогена акриламида. Он может образоваться во время тепловой обработки в продуктах с высоким содержанием углеводов. Закон не нормирует его содержание в пряниках, однако содержание акриламида (не более 800 мгк на 1 кг) прописано в опережающем стандарте Роскачества. По этому показателю не соответствовали пряники одной торговой марки», – рассказали в организации.

Содержание следов пестицида также не является нарушением обязательных требований, однако не соответствует опережающему стандарту Роскачества.

Кроме того, в некоторых образцах было обнаружено расхождение между заявленной и фактической массовой долей жира и углеводов, а также по массовой доле белка. В продукции трех торговых марок обнаружен недовес. Один из производителей не указал дату изготовления, состав и пищевую ценность.

В целом по итогам исследования не было обнаружено грубых нарушений. Ни в одном товаре не было выявлено плесеней, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей, превышения по содержанию микроорганизмов, микотоксинов и трансжиров. Впрочем, как нет и претендентов на государственный «Знак качества».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube