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Воскресенье, 5 января 2025, 08:42 мск

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Прыгать в сугроб после бани может быть смертельно опасно

Фото: pixabay

Традиция прыгать в сугроб после бани опасна для жизни. Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате – перепад давления, сердечный приступ, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Прыгать в сугроб, валяться в снегу, обливаться ледяной водой после бани – это давняя традиция. Кроме того, контрастные температуры тренируют сосуды. Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате – перепад давления, сердечный приступ», – рассказал Тяжельников.

Врач добавил, что людям, у которых есть проблемы со здоровьем, можно заменить сугроб на прохладный душ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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