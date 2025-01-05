Прыгать в сугроб после бани может быть смертельно опасно

Традиция прыгать в сугроб после бани опасна для жизни. Стресс от разницы температуры, когда человек выходит из бани и прыгает в сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов и в результате – перепад давления, сердечный приступ, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Прыгать в сугроб, валяться в снегу, обливаться ледяной водой после бани – это давняя традиция. Кроме того, контрастные температуры тренируют сосуды. Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате – перепад давления, сердечный приступ», – рассказал Тяжельников.
Врач добавил, что людям, у которых есть проблемы со здоровьем, можно заменить сугроб на прохладный душ.
Москва, Елена Васильева
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