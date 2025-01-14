ФАС выявила картельный сговор на рынке лекарств на сумму более 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в 54 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Примафарм» и ООО «Профарм»», – пояснили в ФАС.

Компании вступили в сговор для поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения, а также тендерах на поставку лекарств для льготников. Речь идет в том числе и о препаратах, которые входят в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты).

Минимальная цена контрактов составила 1 млрд 58 млн рублей. В ФАС уточнили, что в случае признания компаний виновными им грозят оборотные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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