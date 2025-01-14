Москвичка умерла во время процедуры в косметологической клинике, начата проверка

В косметологической клинике в центре Москвы скончалась 40-летняя пациентка. Женщине стало плохо во время проведения процедуры, вскоре она умерла. Росздравнадзор и Следственный комитет выясняют причины гибели москвички. Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств смерти женщины.

Инцидент произошел во вторник в частной клинике, расположенной на Рубцовской набережной. По данным столичной прокуратуры, в ходе проведения косметологической процедуры состояние пациентки ухудшилось, после чего она скончалась.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, женщина умерла во время процедуры по жиросжиганию в косметологической клинике Titania. По его данным, врачи вкололи пациентке препарат, который вызвал острую аллергическую реакцию. Женщина покрылась сыпью, у нее случился эпилептический приступ, который закончился трагическим исходом.

В гибели пациентки разбираются Росздравнадзор, Следственный комитет и прокуратура.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской выясняет причины гибели женщины в частной клинике», – говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает СУ СК РФ по Москве.

«В настоящее время следователями столичного СК работают на месте происшествия, изучается и изымается служебная и медицинская документация, а также выполняются иные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», – сказано в сообщении ведомства.

Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти пациентки частной клиники. «Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре», – сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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